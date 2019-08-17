Россияне проиграли в матче за бронзу юношеского Евробаскета Все решилось в последней четверти.

Новости СМИ2 В матче за третье место чемпионата Европы U16 сборная России уступила Италии – 68:73 (11:20, 20:11, 18:18, 19:24). Лучшим на площадке был центровой сборной России Ярослав Нягу, набравший 20 очков. В финале турнира сыграют Франция и Испания.