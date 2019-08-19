Блатту поставили страшный диагноз – рассеяный склероз У специалиста обнаружена болезнь.

Бывший главный тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт болен прогрессирующим рассеяным склерозом. Это заболевание ведет к потере некоторых когнитивных функций, в том числе к слабоумию. На данный момент медицина умеет купировать острые фазы заболевания и замедлять его развитие.

– Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Сохранение равновесия – уже большая проблема для меня. Стараюсь быть более активным, чтобы не дать мышцам послабления. Я бросаю себе вызов, выполняя простые функции, которые легки для большинства, но сейчас для меня они бывают сложны. Я работаю. Я спрашиваю с себя больше, чем раньше, – приводит слова Блатта официальный сайт «Олимпиакоса».