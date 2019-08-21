Сборная России по баскетболу поддержала Блатта Команда вышла на тренировку с наклейками #Davidstaystrong.

Сборная России по баскетболу провела в среду тренировку на базе в Новогорске с наклейками в поддержку бывшего главного тренера национальной команды Дэвида Блатта, сообщает ТАСС.

На наклейках на форме игроков и тренеров написан хештег Davidstaystrong (Дэвид, оставайся сильным).

Напомним, в понедельник 59-летний американец сообщил о том, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.

«Дэвид особенный человек для нашего баскетбола. Мы все желаем ему справиться с трудностями, не знаю, насколько это возможно, но прецеденты есть», – сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 годы. Под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года.

Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.

Добавим, что сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.