Сборная России отправилась в Китай

Сборная России вылетела на чемпионат мира в Китай, сообщает официальный сайт РФБ.
Главный тренер национальной команды Сергей Базаревич взял на турнир 14 игроков.
Сборная России:
защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Александр Платунов («Парма»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»);
форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба – «Химки»), Андрей Зубков («Зенит»);
центровые: Артем Забелин («Парма»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).
Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.