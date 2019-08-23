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23 августа 2019 15:18БаскетболЛипкин Антон

Сборная России отправилась в Китай

Базаревич взял на чемпионат мира 14 игроков.

Сборная России вылетела на чемпионат мира в Китай, сообщает официальный сайт РФБ.

Главный тренер национальной команды Сергей Базаревич взял на турнир 14 игроков.

Сборная России:

защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Александр Платунов («Парма»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»);

форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба – «Химки»), Андрей Зубков («Зенит»);

центровые: Артем Забелин («Парма»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.

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