Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче Встреча прошла в Китае.

Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче. Поединок завершился со счетом 85:64 (18:8, 21:20, 20:20, 26:16) в пользу аргентинцев.

Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет 28 августа против сборной Испании.

Отметим, что 31 августа стартует чемпионат мира, который пройдет в Китае и завершится 15 сентября.

На групповом этапе этого турнира сборная России сыграет с командами Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.