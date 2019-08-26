«Химки» уступили «Будучности» в товарищеском матче Подмосковный клуб выиграл первую половину с разницей «+13».

В товарищеском матче на сборах в Словении «Химки» уступили черногорской «Будучности» – 74:83 (26:22, 26:17, 6:18, 16:26).

Встреча проходила за закрытыми дверями.

На данный момент в распоряжении Римаса Куртинайтиса следующие баскетболисты: Вячеслав Зайцев, Петр Губанов, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Дайрис Бертанс, Янис Тимма, Тимофей Якушин, Девин Букер, Энтони Гилл, Андрей Десятников, Иван Евстигнеев, Максим Барашков, Сергей Клюев, Игорь Вольхин, Дмитрий Кадошников и Максим Прощенко.