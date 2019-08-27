Уилл Томас: Зал «Зенита» должен стать местом, куда боятся приезжать соперники «Зенит» в предстоящем сезоне дебютирует в еврокубках.

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Форвард «Зенита» Уилл Томас рассказал о том, какие задачи команде по силам решать в Евролиге.

«Наша цель – выйти в плей-офф, – сказал 33-летний американец в интервью «Известиям». – Чтобы этого добиться, мы должны избежать эпидемии травм, должны быть единой командой и усердно работать над совершенствованием своей игры каждый день.

Также для выхода в топ-8 нам нельзя проигрывать дома. Наш зал должен стать местом, куда боятся приехать наши соперники».

Предыдущие три сезона Томас провел в «Валенсии», с которой стал чемпионом Испании (2017), обладателем Суперкубка Испании (2017) и Еврокубка (2019). По итогам финальной серии он был признан самым ценным игроком.

Ранее он выступал в «Льеже» (Бельгия), «Остенде» (Дания), «Армии» (Грузия), «Каршияке» (Турция), «Авеллино» (Италия) и «Уникахе» (Испания).

Отметим, что в «Уникахе» Томас играл под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Жоана Пласы.