Владимир Гомельский: Нет сомнений, что Россия пробьется в олимпийскую квалификацию В субботу в Китае стартует чемпионат мира.

Эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы сборной России на чемпионате мира в Китае.

«Я вообще по натуре оптимист, а к результатам контрольных матчей, равно как и к потерям в составе сборной отношусь спокойно, – приводит News.ru слова Гомельского. – Не думаю, что наша команда выиграет этот Кубок мира – для этого должны совпасть очень много обстоятельств.

Но в том, что сборная России по итогам Кубка мира пробьется в олимпийскую квалификацию, у меня сомнений нет».

Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.