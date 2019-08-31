Россия вырвала победу у Нигерии в своем стартовом матче на чемпионате мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 августа 2019 13:48БаскетболЛипкин Антон

Россия вырвала победу у Нигерии в своем стартовом матче на чемпионате мира

Кулагин набрал 16 очков.

Сборная России по баскетболу одержала победу над Нигерией (82:77) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Ухане (Китай).

Самым результативным в составе российской команды стал Михаил Кулагин, набравший 16 очков. 14 очков принес команде Андрей Воронцевич.

Отметим, что большую часть матча сборная России вела в счете, однако в конце третьей четверти позволила нигерийцам догнать себя. А в начале четвертой четверти Нигерия вышла вперед. Ее максимальное преимущество составляло восемь очков. И все же сборная России сумела вырвать победу.

В своем втором матче в группе B 2 сентября Россия сыграет с Южной Кореей.

Ухань (Китай)
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой этап
Группа B

Россия – Нигерия – 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)
Россия: Кулагин (16), Воронцевич (14), Зубков (12), Фридзон (11), Курбанов (9), Карасев (8), Антонов (7), Бабурин (3), Ивлев (2).

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
Андрей Червиченко: Заменят Кононова? За 15 лет никому не удавалось заглянуть в голову Федуну Экс-президент «Спартака» - о поражении красно-белых от «Браги», новичках и Леониде Федуне. 30.08.2019 18:30 Футбол Волохов Юрий
Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон
Михаил Погорелов в «Зените». Как к этому относиться? Обсуждаем один из незаметных, но весьма симптоматичных переходов. 30.08.2019 19:03 Футбол Терехов Сергей
Забьет ли Дзюба «Спартаку» и другие интриги 8-го тура РПЛ «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 30.08.2019 12:00 Футбол
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Мария против Серены – уже в первом круге. Итоги жеребьевки US Open Жеребьевка Открытого чемпионата США преподнесла нам несколько сюрпризов. 22.08.2019 21:13 Теннис Мысин Николай
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай
«Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии «Советский спорт» о большом  боксерском вечере, который пройдет в Великобритании. 30.08.2019 22:12 Бокс Усачев Владислав
Новости
14:43 ММА Орловский – о подготовке Нурмагомедова: Он от всех скрывался, шкерился
14:37 Футбол Гус Тил: Знаю, что у «Зенита» богатый газовый спонсор, а в нападении – Дзюба
14:22 Футбол «Зенит» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве и вышел на первое место
14:12 Футбол Гус Тил: Уже сейчас понимаю, что сделал правильный выбор, перейдя в «Спартак»
14:11 Футбол Сычев стал игроком армянского «Пюника» (фото)
13:54 ММА Хабиб Нурмагомедов: Почему мы постоянно говорим про Макгрегора?
13:48 Баскетбол Россия вырвала победу у Нигерии в своем стартовом матче на чемпионате мира
13:32 Футбол «Оренбург» выиграл у «Уфы», одержав первую победу в сезоне
13:14 Футбол «Локомотив» проиграл «Ростову» в молодежном первенстве, имея преимущество в два мяча
13:11 Футбол «СКА-Хабаровск» победил «Луч» в 11-м туре ФНЛ
12:52 Футбол Александр Бубнов: «Локомотив» посильнее «Ростова» во всех линиях
12:48 Футбол «Локомотив» примет «Ростов» в восьмом туре премьер-лиги
12:48 Футбол «Рубин» – «Сочи». Стартовые составы
12:42 Футбол Источник: Представители «Динамо» отказались от бывшего форварда «Ювентуса»
12:28 Футбол Бывший голкипер «Локомотива» и «Краснодара» Фильцов перешел в «Шахтер» из Солигорска
12:18 Футбол «Зенит» взял в аренду защитника «Минска» Прищепу
12:15 ММА Россиянин Ибрагимов неудачно дебютировал в UFC, проиграв южнокорейскому бойцу
12:11 Футбол Защитник «Арсенала» Монреаль перешел в «Реал Сосьедад»
11:56 Теннис Жена Джоковича отдаст грудное молоко для изготовления косметики
11:49 ММА Россиянин Исмагулов победил бразильца Мойзеса на турнире UFC в Китае
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика