Россия вырвала победу у Нигерии в своем стартовом матче на чемпионате мира Кулагин набрал 16 очков.

Сборная России по баскетболу одержала победу над Нигерией (82:77) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Ухане (Китай).

Самым результативным в составе российской команды стал Михаил Кулагин, набравший 16 очков. 14 очков принес команде Андрей Воронцевич.

Отметим, что большую часть матча сборная России вела в счете, однако в конце третьей четверти позволила нигерийцам догнать себя. А в начале четвертой четверти Нигерия вышла вперед. Ее максимальное преимущество составляло восемь очков. И все же сборная России сумела вырвать победу.

В своем втором матче в группе B 2 сентября Россия сыграет с Южной Кореей.

Ухань (Китай)

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Россия – Нигерия – 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)

Россия: Кулагин (16), Воронцевич (14), Зубков (12), Фридзон (11), Курбанов (9), Карасев (8), Антонов (7), Бабурин (3), Ивлев (2).