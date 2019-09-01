Новая Зеландия уступила бразильцам на Кубке мира В матче группы F Кубка мира по баскетболу сборная Бразилии обыграла Новую Зеландию – 102:94 (21:20, 29:30, 28:12, 24:32).

Новости СМИ2 Больше всех очков в этой встрече набрал бразилец Леандринью Барбоза – 22. Также в квартете F выступают команды Черногории и Греции.