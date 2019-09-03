Джорджевичу не нравится расширение Кубка мира до 32 команд

В первых двух турах сербы обыграли Анголу (105:59) и Филиппины (126:67).
– Я не понимаю, чего хочет добиться ФИБА. На чемпионате присутствует 12 команд, которые проигрывают с огромной разницей. Два поражения с разницей по 40-50 очков, безусловно, не пойдут этим сборным на пользу, – приводит слова Джорджевича Eurohoops.
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