Джорджевичу не нравится расширение Кубка мира до 32 команд - Советский спорт
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03 сентября 2019 01:40БаскетболКоноплев Александр

Джорджевичу не нравится расширение Кубка мира до 32 команд

Главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич считает ошибкой увеличение числа участников чемпионата мира до 32 команд.

В первых двух турах сербы обыграли Анголу (105:59) и Филиппины (126:67).

– Я не понимаю, чего хочет добиться ФИБА. На чемпионате присутствует 12 команд, которые проигрывают с огромной разницей. Два поражения с разницей по 40-50 очков, безусловно, не пойдут этим сборным на пользу, – приводит слова Джорджевича Eurohoops.

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