Россия проиграла Польше и практически лишилась шансов на выход в плей-офф

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Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши (74:79) в матче второго раунда чемпионата мира в Китае.

Самым результативным в составе российской команды стал защитник Михаил Кулагин, набравший 21 очко. По 11 очков на счету Семена Антонова и Андрея Воронцевича.

Отметим, что сборная России вела в счете на протяжении трех четвертей. Максимальное преимущество команды достигало 11 очков, однако в заключительной четверти поляки вырвали вперед и оформили победу.

Сборная России занимает третье место в группе I и сохраняет лишь теоретические шансы на выход в ¼ финала. 8 сентября Россия сыграет с Венесуэлой.

Фошан (Китай)

Чемпионат мира

Мужчины

2-й раунд

Группа I

1-й тур

Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17)