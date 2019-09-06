Сергей Базаревич: У Польши нашлись опытные игроки, которые реализовали свои броски Россия проиграла Польше на чемпионате мира.

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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение от Польши (74:79) в матче второго раунда чемпионата мира в Фошане.

«У сборной Польши нашлись более опытные игроки, которые реализовывали свои броски, – приводит ТАСС слова Базаревича. – Мы боролись, цеплялись, но не забили в концовке два открытых трехочковых броска, соперник же свои моменты реализовал».

Самым результативным в составе российской команды стал защитник Михаил Кулагин, набравший 21 очко.

Отметим, что сборная России вела в счете на протяжении трех четвертей. Максимальное преимущество команды достигало 11 очков, однако в заключительной четверти поляки вышли вперед и оформили победу.

Сборная России занимает третье место в группе I и сохраняет лишь теоретические шансы на выход в ¼ финала. 8 сентября Россия сыграет с Венесуэлой.