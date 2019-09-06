Андрей Кириленко: Сборная могла выступить лучше, хотя задача-минимум была выполнена

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о поражении сборной России от Польши (74:79) во втором раунде чемпионата мира в Фошане.
«Обидное поражение, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Сборная могла выступить лучше. Хотя задача-минимум была выполнена».
Самым результативным в составе российской команды стал защитник Михаил Кулагин, набравший 21 очко.
Отметим, что сборная России вела в счете на протяжении трех четвертей. Максимальное преимущество команды достигало 11 очков, однако в заключительной четверти поляки вышли вперед и оформили победу.
Сборная России занимает третье место в группе I и сохраняет лишь теоретические шансы на выход в ¼ финала. 8 сентября Россия сыграет с Венесуэлой.
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