Андрей Кириленко: Сборная могла выступить лучше, хотя задача-минимум была выполнена Россия проиграла Польше и практически лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о поражении сборной России от Польши (74:79) во втором раунде чемпионата мира в Фошане.

«Обидное поражение, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Сборная могла выступить лучше. Хотя задача-минимум была выполнена».

Самым результативным в составе российской команды стал защитник Михаил Кулагин, набравший 21 очко.

Отметим, что сборная России вела в счете на протяжении трех четвертей. Максимальное преимущество команды достигало 11 очков, однако в заключительной четверти поляки вышли вперед и оформили победу.

Сборная России занимает третье место в группе I и сохраняет лишь теоретические шансы на выход в ¼ финала. 8 сентября Россия сыграет с Венесуэлой.