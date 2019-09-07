Андрей Воронцевич: Выход в четвертьфинал не был бы чудом, это было бы закономерно - Советский спорт
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07 сентября 2019 14:50БаскетболЛипкин Антон

Андрей Воронцевич: Выход в четвертьфинал не был бы чудом, это было бы закономерно

Сборная России не вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу.

Форвард сборной России Андрей Воронцевич высказался о выступлении команды на чемпионате мира в Китае.

«Результат на Кубке мира не достигнут, желаемого не добились, – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего игрока. – Обидно, конечно, теперь надо сделать правильные выводы. Впереди у нас игры квалификации и на Олимпиаду, и на Евробаскет-2021. Выход в четвертьфинал не был бы чудом, это было бы закономерно».

Напомним, в пятницу сборная России проиграла в Фошане Польше (74:79) и после поражения Венесуэлы от Аргентины (67:87) лишилась шансов на выход в ¼ финала чемпионата мира. Теперь 8 сентября российская команда сыграет с Венесуэлой.

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