Андрей Воронцевич: Выход в четвертьфинал не был бы чудом, это было бы закономерно

Форвард сборной России Андрей Воронцевич высказался о выступлении команды на чемпионате мира в Китае.
«Результат на Кубке мира не достигнут, желаемого не добились, – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего игрока. – Обидно, конечно, теперь надо сделать правильные выводы. Впереди у нас игры квалификации и на Олимпиаду, и на Евробаскет-2021. Выход в четвертьфинал не был бы чудом, это было бы закономерно».
Напомним, в пятницу сборная России проиграла в Фошане Польше (74:79) и после поражения Венесуэлы от Аргентины (67:87) лишилась шансов на выход в ¼ финала чемпионата мира. Теперь 8 сентября российская команда сыграет с Венесуэлой.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий «Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван Сколько стоит Проворов? Из наших игроков НХЛ лишь он остался без контракта После того как в среду «Ванкувер» наконец подписал новый договор с нападающим Николаем Голдобиным – 900 тысяч долларов на один сезон, из наших игроков НХЛ без контракта остался только защитник «Филадельфии» Иван Проворов. 06.09.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Спартак Гогниев: Больше всего в Осетии хотели попасть на ЦСКА На этой неделе была сформирована сетка Кубка России. 06.09.2019 13:30 Футбол Артамонов Антон Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Русский чех, списанный из «Вашингтона», разорвал «Спартак» Такой хоккей у нас теперь на зауженных канадских площадках будет всегда. 06.09.2019 23:45 Хоккей Славин Виталий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай