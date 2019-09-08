Форвард сборной России Курбанов: На чемпионате мира мы добились неплохого результата Турнир завершится 15 сентября.

Загрузка...

Нападающий сборной России Никита Курбанов поделился эмоциями после победы над командой Венесуэлы в заключительном туре чемпионата мира.

Отметим, что обе команды не смогли выйти в плей-офф, а подопечные Сергея Базаревича завоевали право на участие в квалификации ОИ-2020 в Токио.

«Мы проделали хорошую работу, добились удовлетворительного результата, скажем так. Все-таки завоевали путевку в квалификацию Олимпиады. Уже неплохо. Могли бы лучше. Но эта победа придаст нам хорошего настроения. Несмотря на проблемы в игре, вовремя сегодня включились, проявили характер, не отпустили. Эмоционально победа для нас очень важна.

Смысл оценивать конечный результат? Самое главное – мы стали командой. Мы чувствуем себя командой. Поражение от Польши – очень обидное и досадное, но учитывая те ожидания от нас, которые были перед началом ЧМ, мы добились неплохого результата. Программу-минимум мы выполнили. Конечно, могли и можем больше. Но так сложились обстоятельства. Это игра. Мы расстроены и разочарованы так же как и болельщики. Судя по комментариям, мало кого удовлетворил итоговый результат», – цитирует игрока «Чемпионат».