ЧМ в Китае. Испанцы обыграли Сербию, аргентинцы одолели Польшу Турнир завершится 15 сентября.

Сегодня, 8 сентября состоялись матчи группового этапа чемпионата мира по баскетболу.

В поединке сборных Испании и Сербии сильнее оказались баскетболисты «красной фурии» (81:69).

Весомый вклад в победу своей команды внес Рики Рубио, набравший 19 очков. У сербов отметился Богдан Богданович, ставший лучшим игроком встречи – у него 26 баллов, 10 подборов и шесть голевых передач.

В другом матче команда Аргентины обыграла коллектив из Польши со счетом 91:65. В составе победителей отметился Луис Скола, набравший 21 балл. У поляков лучшим оказался Эй Джей Слотер, набравший 16 очков.

Все вышеперечисленные сборные вышли в ¼ финала. Испания сыграет против Польши, а сербы – с Аргентиной.