Испания победила Австралию и вышла в финал чемпионата мира Матч завершился во втором овертайме.

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу в Китае.

В полуфинале испанская команда нанесла поражение Австралии (95:88), причем победа была оформлена только во втором овертайме.

В составе победителей 33 очка набрал Марк Газоль, дабл-дабл оформил Рики Рубио – 19 очков и 12 передач.

Соперником сборной Испании по решающему матчу будет победитель второго полуфинала Франция – Аргентина.

Отметим, что в предыдущий раз Испания играла в финале чемпионата мира в 2006 году, когда выиграла у Греции (70:47).

Пекин (Китай)

Чемпионат мира

Мужчины

Плей-офф

½ финала

Испания – Австралия – 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)