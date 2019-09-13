Испания победила Австралию и вышла в финал чемпионата мира - Советский спорт
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13 сентября 2019 13:53БаскетболЛипкин Антон

Испания победила Австралию и вышла в финал чемпионата мира

Матч завершился во втором овертайме.

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу в Китае.

В полуфинале испанская команда нанесла поражение Австралии (95:88), причем победа была оформлена только во втором овертайме.

В составе победителей 33 очка набрал Марк Газоль, дабл-дабл оформил Рики Рубио – 19 очков и 12 передач.

Соперником сборной Испании по решающему матчу будет победитель второго полуфинала Франция – Аргентина.

Отметим, что в предыдущий раз Испания играла в финале чемпионата мира в 2006 году, когда выиграла у Греции (70:47).

Пекин (Китай)
Чемпионат мира
Мужчины
Плей-офф
½ финала

Испания – Австралия – 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)

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