Испания победила Австралию и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу в Китае.
В полуфинале испанская команда нанесла поражение Австралии (95:88), причем победа была оформлена только во втором овертайме.
В составе победителей 33 очка набрал Марк Газоль, дабл-дабл оформил Рики Рубио – 19 очков и 12 передач.
Соперником сборной Испании по решающему матчу будет победитель второго полуфинала Франция – Аргентина.
Отметим, что в предыдущий раз Испания играла в финале чемпионата мира в 2006 году, когда выиграла у Греции (70:47).
Пекин (Китай)
Чемпионат мира
Мужчины
Плей-офф
½ финала
Испания – Австралия – 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)