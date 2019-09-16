Андрей Кириленко: Не скажу, что испанцы доминировали на чемпионате мира Испания стала чемпионом мира, обыграв в финале Аргентину.

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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о победе сборной Испании на чемпионате мира в Китае.

«Эстафета от поколения Пау Газоля, (Хосе) Кальдерона и (Хуана-Карлоса) Наварро перешла к Марку Газолю и (Рикки) Рубио, – приводят «Известия» слова Кириленко. – Эти двое тащили за собой команду. При этом не скажу, что испанцы доминировали в Китае.

Это был самый непредсказуемый чемпионат мира из всех, которые я видел. Не было команды, которая была объективно сильнее всех».

Напомним, в воскресенье в финале чемпионата мира Испания нанесла поражение Аргентине (95:75). Разыгрывающий команды Рикки Рубио был признан самым ценным игроком турнира. Его показатели на чемпионате мира составили: 16,4 очка, 4,6 подбора и 6,0 передачи в среднем за игру.