Димитрис Итудис: Игру с «Анадолу Эфес» надо было легко доводить до конца ЦСКА выиграл турнир Gloria Cup в Анталье.

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу на турнире Gloria Cup в Анталье.

В воскресенье в финале турнира действующие чемпионы Евролиги нанесли поражение «Анадолу Эфес» (65:63).

«Пока была энергия и нужный уровень концентрации, мы добрались до «+18», – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – После чего многое произошло, и это хорошо, потому что мы получили прямые указания, над чем надо работать. Ведь игру надо было легко, гладко доводить до конца».

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал защитник Рон Бэйкер, набравший 11 очков.

Ранее на турнире в Турции ЦСКА победил «Тофаш» (87:85 OT) и «Бандырму» (87:84).