Сергей Елевич: Сборная России на чемпионате мира выжала из себя все, что могла Россия заняла 12-е место на турнире в Китае.

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Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Елевич высказался о выступлении команды на чемпионате мира в Китае.

«Считаю, что наша сборная выжала из себя все, что могла, – приводит News.ru слова Елевича. – Хотя, конечно, обидно, что мы проиграли Польше в ключевом матче за выход в плей-офф. Но винить ни тренерский штаб, ни самих игроков я не хочу и не могу, потому что команда не играла в тот баскетбол, который мы могли бы увидеть в ее исполнении, будь в строю все лидеры сборной. Из того состава, который выступал в Китае, даже не в кого камень бросить».

Напомним, на предварительном этапе сборная России победила Нигерию (82:77) и Южную Корею (87:73) и проиграла Аргентине (61:69), выйдя со второго места во второй раунд, где поражение от Польши (74:79) лишило команду шансов на выход в четвертьфинал. В заключительном матче Россия победила Венесуэлу (69:60) и заняла итоговое 12-е место на турнире.