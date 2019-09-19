Евгений Богачев: Конкуренты усилились, но и в УНИКСе не сидели без дела

Президент УНИКСа Евгений Богачев высказался об изменениях в составе команды в межсезонье.
«Мы настроены на то, чтобы конкурировать со всеми командами в Единой лиге и бороться за медали, – приводят «Известия» слова Богачева. – Понятно, конкуренты здорово усилились, но и мы не сидели без дела этим летом. Состав подобрался неплохой».
Напомним, летом клуб покинули Морис Ндур, Пьеррия Хенри, Мелвин Эджим и Трент Локетт, Антон Понкрашов и Максим Шелекето. В свою очередь, контракты с УНИКСом подписали Дмитрий Узинский, Валерий Лиходей, Алекс Таюс, Хаукур Палссон и Вангелис Манцарис.
Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября.
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Валерий Баринов: Гилерме напомнил Яшина, а гол Баринова я ждал Народный артист России и преданный поклонник «Локомотива» поделился впечатлениями от победы команды своего одноклассника Юрия Семина в Леверкузене с решающим голом своего однофамильца Дмитрия Баринова. 19.09.2019 14:05 Футбол Августин Александр Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий Наши в огне: Гусев и Панарин забили первые голы, Овечкин отдал два паса «Советский спорт» рассказывает о предсезонных матчах в НХЛ. 19.09.2019 09:24 Хоккей Костяев Иван Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий