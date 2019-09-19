Евгений Богачев: Конкуренты усилились, но и в УНИКСе не сидели без дела УНИКС подписал контракты с пятью новичками.

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Президент УНИКСа Евгений Богачев высказался об изменениях в составе команды в межсезонье.

«Мы настроены на то, чтобы конкурировать со всеми командами в Единой лиге и бороться за медали, – приводят «Известия» слова Богачева. – Понятно, конкуренты здорово усилились, но и мы не сидели без дела этим летом. Состав подобрался неплохой».

Напомним, летом клуб покинули Морис Ндур, Пьеррия Хенри, Мелвин Эджим и Трент Локетт, Антон Понкрашов и Максим Шелекето. В свою очередь, контракты с УНИКСом подписали Дмитрий Узинский, Валерий Лиходей, Алекс Таюс, Хаукур Палссон и Вангелис Манцарис.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября.