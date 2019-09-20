Картер побьет рекорд по числу сезонов в НБА 42-летний ветеран не собирается уходить.

Загрузка... «Атланта Хокс» подписала контракт с форвардом Винсом Картером, сообщает Atlanta Journal Constitution. Для спортсмена следующий сезон станет 22-м в НБА. Это рекорд лиги. Предыдущее достижение принадлежало Кевину Уиллису (1984–2007), Роберту Пэришу (1976–1997), Кевину Гарнетту (1995–2016) и Дирку Новицки (1998–2019).