ЦСКА проведет два матча Евролиги в Калининграде - Советский спорт
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23 сентября 2019 11:59БаскетболЛипкин Антон

ЦСКА проведет два матча Евролиги в Калининграде

Матчи с «Олимпией» и «Панатинаикосом» пройдут в ДС «Янтарный».

ЦСКА объявил на официальном сайте о том, что в связи с занятостью УСК ЦСКА и ДС «Мегаспорт» проведет два матча регулярного чемпионата Евролиги в Калининграде.

Домашние игры с «Миланом» (26 декабря) и «Панатинаикосом» (3 января) пройдут в ДС «Янтарный», который вмещает семь тысяч зрителей. Эта арена является домашней для женского волейбольного клуба «Локомотив» и в настоящее время проходит процесс лицензирования Евролигой.

Добавим, что свой первый матч в новом сезоне Евролиги действующие победители турнира проведут 4 октября в гостях с «Валенсией», а первый домашний матч – 10 октября с «Баварией».

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