Дэвид Блатт: Сборная России навсегда останется в моем сердце - Советский спорт
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24 сентября 2019 20:42Баскетбол

Дэвид Блатт: Сборная России навсегда останется в моем сердце

Бывшего главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил российских баскетболистов с хорошим выступлением на чемпионате мира.

- Поздравляю сборную России с хорошим выступлением на Кубке мира, команда отобралась в олимпийскую квалификацию. Искренне желаю российской команде удачи! Сборная России навсегда останется в моем сердце, - приводит слова Блатта «РИА Новости».

Напомним, ранее 60-летний американец сообщил о том, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.

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