Дэвид Блатт: Сборная России навсегда останется в моем сердце

- Поздравляю сборную России с хорошим выступлением на Кубке мира, команда отобралась в олимпийскую квалификацию. Искренне желаю российской команде удачи! Сборная России навсегда останется в моем сердце, - приводит слова Блатта «РИА Новости».
Напомним, ранее 60-летний американец сообщил о том, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.
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