Дэвид Блатт: Сборная России навсегда останется в моем сердце Бывшего главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил российских баскетболистов с хорошим выступлением на чемпионате мира.

Новости СМИ2 - Поздравляю сборную России с хорошим выступлением на Кубке мира, команда отобралась в олимпийскую квалификацию. Искренне желаю российской команде удачи! Сборная России навсегда останется в моем сердце, - приводит слова Блатта «РИА Новости». Напомним, ранее 60-летний американец сообщил о том, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.