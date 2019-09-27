Михаил Кулагин: В ЦСКА одна цель – победа в каждой игре в любом турнире Защитник ЦСКА Михаил Кулагин рассказал о подготовке к сезону.

- Прилетели (после ЧМ), перестроились по времени, было немного тяжело, разница сказывается. Пару дней отдохнули и с новыми силами полетели в Турцию к команде на сборы. Поработали, потренировались, познакомились с новыми игроками, потому что у нас почти половина команды обновилась. Выиграли Кубок Гомельского, я считаю, что это хороший старт к нашему сезону.

Команда обновилась, но все в ЦСКА большие профессионалы. Мы все знаем, зачем собрались, здесь одна цель - победа в каждой игре в любом турнире. Поэтому, сейчас мы работаем над этим вопросом, тренируемся практически каждый день, но я думаю по ходу сезона мы будем становиться лучше и лучше, - приводит слова Кулагина News.ru.