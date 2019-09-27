Антон Понкрашов: До последнего был уверен, что УНИКС оставит меня Новичок «Зенита» Антон Понкрашров рассказал об уходе из УНИКСа.

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Разыгрывающий провел в казанском клубе пять лет, после чего с ним не продлили контракт.

– По ходу прошлого плей-офф вы предполагали, что УНИКС не будет продлевать с вами контракт?

– Я рассматривал такой вариант, но до последнего был уверен, что УНИКС оставит меня. Но клуб в самый последний день, какой был возможен по договору, сообщил мне, что не будет продлевать контракт. А узнал я это при помощи письма на электронную почту.

– До сих пор неприятно?

– Да, безусловно. Я понимаю, что это просто бизнес, но в любом деле нужно сохранять человеческие отношения. Тем более что я провел в Казани пять сезонов, а в последние два года был капитаном. С учетом этого как-то странно даже, что не позвонили мне. Я не вижу проблемы в том, чтобы набрать и сказать напрямую: «Окей, Антон. Мы тебя не видим в нашей команде на следующий год». Для меня такой подход гораздо важнее любых контрактов и цифр. Мне до сих пор никто из УНИКСа не объяснил, в чем же было дело. Зато мне много звонили болельщики и простые работники клуба. Они все говорили, что сами были в шоке и что очень расстроены моим уходом. Это было приятно. Это значит, что на протяжении пяти лет я все делал правильно. Наверное, ради этого мы и играем, чтобы у людей оставались какие-то положительные эмоции, когда ты уходишь, – приводит слова Понкрашова «Фонтанка».