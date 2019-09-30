Рэпер Дрейк одолжил свой самолет клубу НБА Музыкант решил облегчить игрокам длительный перелет.

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«Сакраменто» проведет две предсезонные встречи в Индии в октябре. Канадский рэпер Дрейк одолжил калифорнийскому клубу свой частный самолет, чтобы баскетболисты добрались до места с комфортом.

Об этом сообщает ESPN.

Отметим, что «Сакраменто» проведет встречи регулярного первенства НБА против «Индианы» в Мумбаи 4 и 5 октября.

Добавим, что воздушное судно стоимостью 185 миллионов долларов было получено Дрейком от канадского перевозчика Cargojet.