Никита Курбанов: Второй матч кряду у ЦСКА не очень впечатляющий процент реализации бросков - Советский спорт
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01 октября 2019 14:37Баскетбол

Никита Курбанов: Второй матч кряду у ЦСКА не очень впечатляющий процент реализации бросков

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над пермской «Пармой» (89:74) отметил, что армейцам надо прибавлять в реализации и взаимопонимании.

– Армейцам не удался старт матча. Перенервничали? Или «Парма» была так хороша?
 Не сказал бы, что была нервозность. У нас уже второй матч кряду не очень впечатляющий процент реализации бросков. Это оставило свой отпечаток. Плюс, как я уже говорил, у нас пока нет полного взаимопонимания на паркете. Сквозь тренировки и игры мы обретем былые кондиции. Со временем все будет, мы движемся в правильном направлении. За последние годы, что я здесь, у нас не было такой большой смены состава. Меняли максимум одного-двух ключевых исполнителей, рисунок игры не менялся. Сейчас же нас покинуло пять парней, которые были частью слаженного коллектива. Нам просто нужно время, – передает слова Курбанова News.ru.

Добавим, что в ближайшем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА на своей площадке сыграет против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

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