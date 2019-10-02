Андрей Кириленко: Мы не планируем подавать заявку на проведение олимпийской квалификации Сборная России в июне следующего года сыграет в олимпийском квалификационном турнире.

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что Россия не будет претендовать на проведение мужского олимпийского квалификационного турнира.

«РФБ не планирует подавать заявку на проведение олимпийской квалификации, – приводят «Известия» слова Кириленко. – Во-первых, мы находимся в процессе подачи заявки на женский ЧМ-2022. Во-вторых, мы пока не можем позволить себе такие расходы».

Напомним, олимпийский квалификационный турнир пройдет с 23 по 28 июня. При жеребьевке 24 команды будут разделены на четыре независимых турнира по шесть команд, которые в свою очередь будут разбиты еще на две группы – по три сборные. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Только победитель каждого мини-турнира получит путевку на Олимпийские игры в Токио.

Добавим, что на проведение женского чемпионата мира 2022 года претендует Екатеринбург.