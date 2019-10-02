Андрей Кириленко: Мы не планируем подавать заявку на проведение олимпийской квалификации

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что Россия не будет претендовать на проведение мужского олимпийского квалификационного турнира.
«РФБ не планирует подавать заявку на проведение олимпийской квалификации, – приводят «Известия» слова Кириленко. – Во-первых, мы находимся в процессе подачи заявки на женский ЧМ-2022. Во-вторых, мы пока не можем позволить себе такие расходы».
Напомним, олимпийский квалификационный турнир пройдет с 23 по 28 июня. При жеребьевке 24 команды будут разделены на четыре независимых турнира по шесть команд, которые в свою очередь будут разбиты еще на две группы – по три сборные. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Только победитель каждого мини-турнира получит путевку на Олимпийские игры в Токио.
Добавим, что на проведение женского чемпионата мира 2022 года претендует Екатеринбург.
Капризов подарил Знарку хет-трик. ЦСКА учинил «Спартаку» разгром Первое для Олега Знарка дерби с ЦСКА завершилось разгромом его команды 3:9. В Пхенчхане лидер атак армейцев Капризов подарил олимпийскому тренеру золотой гол, теперь – хет-трик. 01.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Для «Зенита» встречи с «Бенфикой» означают вылет из Лиги чемпионов До сих пор питерцам ни разу не удалось преодолеть раунд Лиги чемпионов, в котором их соперником становились «орлы». Зато на тренерском мостике у них Сергей Семак – автор самого красивого мяча в этих противостояниях. 02.10.2019 10:00 Футбол Зибрак Артем Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев Кучеров и Макдэвид сделают шаг к величию. Интриги нового сезона НХЛ «Советский спорт» рассказывает все о стартующей регулярке в НХЛ. 01.10.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван «Витязь» – первый, «Магнитка» – последняя. Итоги выходных в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о минувших выходных через цифры. 29.09.2019 18:00 Хоккей Костяев Иван Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей