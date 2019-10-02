Швед готовится к матчу с «Маккаби». Карасев не сыграет Матч «Химки» – «Маккаби» пройдет 3 октября в Мытищах. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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«Химки» на своем официальном сайте сообщил о выздоровлении защитника Алексея Шведа. 30-летний россиянин может сыграть в матче группового этапа Евролиги против «Маккаби». Швед в начале лета повредил голеностоп, из-за пропустил сентябрьский Кубок мира в Китае. В общей группе к матчу готовится и Энтони Гилл.

Также известно, что встречу с «Маккаби» пропустят травмированные Сергей Карасев и Дайрис Бертанс.

Матч «Химки» – «Маккаби» пройдет 3 октября в Мытищах. Начало – в 20:00 по московскому времени.