Андрей Воронцевич: «Валенсия» будет бежать, бить и бросать со всех позиций - Советский спорт
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04 октября 2019 12:52БаскетболЛипкин Антон

Андрей Воронцевич: «Валенсия» будет бежать, бить и бросать со всех позиций

ЦСКА сыграет в гостях с «Валенсией» в первом туре регулярного чемпионата Евролиги.

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал предстоящий матч с «Валенсией» в первом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«У всех хорошее настроение, мы мотивированы, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – Летим в Испанию, где нам будет противостоять агрессивная команда с хорошим составом. Соперники будут бежать, бить, бросать со всех позиций. Будем биться, верим в себя».

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги, а «Валенсия» выиграла Еврокубок, не потерпев в турнире ни одного домашнего поражения.

Матч «Валенсия» – ЦСКА пройдет 4 октября. Начало – 22:00 (мск).

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