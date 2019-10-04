Андрей Воронцевич: «Валенсия» будет бежать, бить и бросать со всех позиций ЦСКА сыграет в гостях с «Валенсией» в первом туре регулярного чемпионата Евролиги.

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал предстоящий матч с «Валенсией» в первом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«У всех хорошее настроение, мы мотивированы, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – Летим в Испанию, где нам будет противостоять агрессивная команда с хорошим составом. Соперники будут бежать, бить, бросать со всех позиций. Будем биться, верим в себя».

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги, а «Валенсия» выиграла Еврокубок, не потерпев в турнире ни одного домашнего поражения.

Матч «Валенсия» – ЦСКА пройдет 4 октября. Начало – 22:00 (мск).