Жоан Пласа: Надеюсь, перед стартом в Евролиге игроки воодушевлены, как все жители Санкт-Петербурга «Зенит» сыграет в гостях с «Альбой».

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался о предстоящем матче с «Альбой» в первом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Как тренер, ты всегда должен чувствовать, что ничего не надо менять, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Все те шесть недель, пока мы готовились, я бы не стал менять.

Вплоть до этого момента я доволен тем, как игроки выкладываются, какое у нас отношение к делу. Надеюсь, что они так же воодушевлены, как все жители Санкт-Петербурга».

Напомним, «Зенит» получил от организаторов wild card и впервые в своей истории сыграет в Евролиге.

Матч «Альба» – «Зенит» пройдет 4 октября в Берлине. Начало – 22:00 (мск).