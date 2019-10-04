«Зенит» уступил «Альбе» в стартовом матче Евролиги Баскетболисты немецкой «Альбы» переиграли «Зенит» в домашнем матче 1-го тура Евролиги со счетом 85:6 (24:18, 23:13, 20:19, 18:15).

Самым результативным в составе немецкой команды стал центровой Ландри Нноко, набравший 16 очков. У «Зенита» 14 очков на счету форвард Уильям Томас.

Отметим, что для клуба из Санкт-Петербурга этот матч стал дебютным в Евролиге. «Зенит» не смог в минувшем сезоне пробиться в финал Единой лиги ВТБ, но получил «уайлд-кард» от организаторов.

В следующем туре «Зенит» на своей площадке сыграет против «Барселоны», а «Альба» в гостях сыграет против «Анадолу Эфес».