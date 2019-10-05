Димитрис Итудис – о матче с «Валенсией»: Когда попадаешь 17 трехочковых, сложно проиграть

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Валенсией» (96:71) в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы контролировали ход матча от первой до последней минуты, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Важно, что мы разобрались, что неправильно делали в первой половине. Прежде всего, речь о ненужных фолах, которые были подарками для соперников.
Мы здорово атаковали: когда попадаешь 17 трехочковых, сложно проиграть. При этом большинство бросков были открытыми, мы здорово созидали».
Напомним, самым результативным в составе ЦСКА стал форвард Дэрран Хиллиард, набравший 22 очка.
Теперь 7 октября ЦСКА сыграет дома с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, а 10 октября примет «Баварию» в Евролиге.
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