Димитрис Итудис – о матче с «Валенсией»: Когда попадаешь 17 трехочковых, сложно проиграть ЦСКА победил в гостях «Валенсию» в первом туре Евролиги.

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Валенсией» (96:71) в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы контролировали ход матча от первой до последней минуты, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Важно, что мы разобрались, что неправильно делали в первой половине. Прежде всего, речь о ненужных фолах, которые были подарками для соперников.

Мы здорово атаковали: когда попадаешь 17 трехочковых, сложно проиграть. При этом большинство бросков были открытыми, мы здорово созидали».

Напомним, самым результативным в составе ЦСКА стал форвард Дэрран Хиллиард, набравший 22 очка.

Теперь 7 октября ЦСКА сыграет дома с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, а 10 октября примет «Баварию» в Евролиге.