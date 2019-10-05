Жоан Пласа: «Зениту» нужно извлечь уроки, чтобы достойно играть на уровне Евролиги «Зенит» проиграл в гостях «Альбе» в своем первом в истории матче в Евролиге.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа подвел итоги матча с «Альбой» (65:85) в первом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Соперник переломил игру во второй четверти и продолжил давить нас в третьей, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Мы от этого не оправились уже до конца матча. Проблемы начались с защиты, мы не выталкивали хозяев из трехсекундной зоны.

Мы принимали плохие решения и не были проактивными. Нам нужно извлечь из этого уроки, чтобы достойно играть на этом уровне».

Напомним, самым результативным в составе «Зенита» стал форвард Уилл Томас, на счету которого 14 очков и 8 подборов.

В следующем матче 7 октября «Зенит» сыграет в Москве с ЦСКА в Единой лиге ВТБ, а 11 октября команда примет «Барселону» в Евролиге.