Жоан Пласа: «Зениту» нужно извлечь уроки, чтобы достойно играть на уровне Евролиги - Советский спорт
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05 октября 2019 08:40БаскетболЛипкин Антон

Жоан Пласа: «Зениту» нужно извлечь уроки, чтобы достойно играть на уровне Евролиги

«Зенит» проиграл в гостях «Альбе» в своем первом в истории матче в Евролиге.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа подвел итоги матча с «Альбой» (65:85) в первом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Соперник переломил игру во второй четверти и продолжил давить нас в третьей, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Мы от этого не оправились уже до конца матча. Проблемы начались с защиты, мы не выталкивали хозяев из трехсекундной зоны.

Мы принимали плохие решения и не были проактивными. Нам нужно извлечь из этого уроки, чтобы достойно играть на этом уровне».

Напомним, самым результативным в составе «Зенита» стал форвард Уилл Томас, на счету которого 14 очков и 8 подборов.

В следующем матче 7 октября «Зенит» сыграет в Москве с ЦСКА в Единой лиге ВТБ, а 11 октября команда примет «Барселону» в Евролиге.

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