Жоан Пласа: Против ЦСКА у нас есть шансы – пять процентов, десять, 15, сколько угодно «Зенит» сыграет в гостях с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

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Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался о ЦСКА, с которым его команда сыграет в понедельник в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Мы играем против лучшей команды Европы и против команды, которая выиграла больше 20 очков у «Валенсии», – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Понимаем, что, наверное, мы находимся в разных весовых категориях, но также понимаем, что у нас есть некоторые шансы – пять процентов, десять, 15, сколько угодно. Наша задача – поднять эти шансы, даже несмотря на травмы игроков, и показать лучшую свою игру».

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА выиграл у «Зенита» четыре из пяти матчей, в том числе три – в серии ½ финала плей-офф.

Эта игра станет для «Зенита» второй в Единой лиге ВТБ после победы над «Зелена Гура» (92:67).

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 7 октября в УСК ЦСКА. Начало – 19:30 (мск).