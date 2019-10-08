Пашутин возглавил российскую молодежку

При этом специалист останется главным тренером «Автодора».
«Костяк команды составят игроки, которые в июле в составе сборной U19 под руководством Евгения Юрьевича стали пятыми на чемпионате мира в Греции. Летом 2020 года молодежная сборная сыграет в дивизионе B первенства Европы. Перед тренерским штабом поставлена задача вернуться в элитный дивизион континентальных соревнований», – цитирует пресс-службу РФБ «РИА Новости».
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