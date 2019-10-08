Пашутин возглавил российскую молодежку Российская федерация баскетбола (РФБ) утвердила кандидатуру Евгения Пашутина на пост старшего тренера молодежной сборной страны.

При этом специалист останется главным тренером «Автодора».

«Костяк команды составят игроки, которые в июле в составе сборной U19 под руководством Евгения Юрьевича стали пятыми на чемпионате мира в Греции. Летом 2020 года молодежная сборная сыграет в дивизионе B первенства Европы. Перед тренерским штабом поставлена задача вернуться в элитный дивизион континентальных соревнований», – цитирует пресс-службу РФБ «РИА Новости».