Димитрис Итудис: ЦСКА нужно реабилитироваться после матча с «Зенитом» ЦСКА проведет с «Баварией» первый домашний матч в Евролиге.

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о «Баварии», с которой его команда проведет первый домашний матч в регулярном чемпионате Евролиги.

«В прошлом сезоне «Бавария» не попала в плей-офф, проиграв в овертайме последнего матча регулярного чемпионата, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Команда начинает новый сезон с теми же амбициями, причем подкрепляет их солидной игрой в первых встречах.

У них талантливая команда, так что ожидаем тяжелого матча. Нужно реабилитироваться после неудачного выступления против «Зенита» в Лиге ВТБ».

Напомним, у ЦСКА продолжает восстановление после травмы центровой Коста Куфос.

В первом туре регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА победил в гостях «Валенсию» (96:71), а «Бавария» была сильнее дома «Олимпии» (78:64).

Матч ЦСКА – «Бавария» пройдет 10 октября во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).