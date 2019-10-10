Димитрис Итудис: ЦСКА нужно реабилитироваться после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о «Баварии», с которой его команда проведет первый домашний матч в регулярном чемпионате Евролиги.
«В прошлом сезоне «Бавария» не попала в плей-офф, проиграв в овертайме последнего матча регулярного чемпионата, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Команда начинает новый сезон с теми же амбициями, причем подкрепляет их солидной игрой в первых встречах.
У них талантливая команда, так что ожидаем тяжелого матча. Нужно реабилитироваться после неудачного выступления против «Зенита» в Лиге ВТБ».
Напомним, у ЦСКА продолжает восстановление после травмы центровой Коста Куфос.
В первом туре регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА победил в гостях «Валенсию» (96:71), а «Бавария» была сильнее дома «Олимпии» (78:64).
Матч ЦСКА – «Бавария» пройдет 10 октября во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).
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