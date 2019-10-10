Йоханнес Фогтманн: ЦСКА нужно найти свой ритм и идентичность ЦСКА сыграет с «Баварией» во втором туре регулярного чемпионата Евролиги.

Форвард ЦСКА Йоханнес Фогтманн прокомментировал предстоящий матч с «Баварией» во втором туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Нужно найти наш ритм, нашу идентичность и продолжить шагать вперед, – приводит слова 27-летнего немца официальный сайт клуба. – Это будет хорошая игра для нас, в ней мы сможем увидеть, где мы находимся, в чем нужно добавить.

«Бавария» – отличная команда, они уже в ритме, показывают хорошую защиту, стараются набирать легкие очки в контратаках. Ожидаем увидеть это в игре».

Напомним, в первом туре регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА победил в гостях «Валенсию» (96:71), а «Бавария» была сильнее дома «Олимпии» (78:64).

Матч ЦСКА – «Бавария» пройдет 10 октября во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).