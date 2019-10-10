Андрей Кириленко: На женский чемпионат мира претендуют Россия и Австралия

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о том, с кем России предстоит бороться за то, чтобы принять женский чемпионат мира 2022 года.
«На сегодня на чемпионат претендуют две страны – Россия и Австралия, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Конечно, борьба будет сложной, нам надо будет показать и рассказать о нашем видении проведения турнира, в каком формате он пройдет, о партнерах, о внимании со стороны государства».
Напомним, чемпионат мира проходит раз в четыре года. В 2018 году страной организатором была Испания. Турнир дважды проходил в СССР – в 1959 и 1986 годах.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) определит место проведения чемпионата мира 2022 года в марте на заседании центрального бюро.
Добавим, что заявка РФБ предполагает проведение турнира в Екатеринбурге.
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей Чемпион сыграл в честь Михайлова. ЦСКА разобрался с «Амуром» Московские армейцы продолжают борьбу за лидерство в Западной конференции и чемпионате. 08.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Тактический гик, отличник, любимец фанатов. Кто такой Доменико Тедеско «Спартак» снова сделал ставку на молодого европейского тренера. Теперь главное, чтобы не получилось, как с Унаи Эмери. 08.10.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев