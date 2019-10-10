Андрей Кириленко: На женский чемпионат мира претендуют Россия и Австралия Россия борется за проведение чемпионата мира 2022 года.

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Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о том, с кем России предстоит бороться за то, чтобы принять женский чемпионат мира 2022 года.

«На сегодня на чемпионат претендуют две страны – Россия и Австралия, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Конечно, борьба будет сложной, нам надо будет показать и рассказать о нашем видении проведения турнира, в каком формате он пройдет, о партнерах, о внимании со стороны государства».

Напомним, чемпионат мира проходит раз в четыре года. В 2018 году страной организатором была Испания. Турнир дважды проходил в СССР – в 1959 и 1986 годах.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) определит место проведения чемпионата мира 2022 года в марте на заседании центрального бюро.

Добавим, что заявка РФБ предполагает проведение турнира в Екатеринбурге.