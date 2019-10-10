ЦСКА дома обыграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги Баскетболисты ЦСКА победили «Баварию» в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 79:68 (22:18, 25:22, 13:10, 19:18).

В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. У немецкой команды 17 очков набрал Грегори Монро.

Отметим, что ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах, а «Бавария» потерпела первое поражение.

Добавим, что в следующем туре ЦСКА на совей площадке примет «Химки», а «Бавария» в этот же день сыграет дома с французским «Виллербанном».