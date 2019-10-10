ЦСКА дома обыграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги

В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. У немецкой команды 17 очков набрал Грегори Монро.
Отметим, что ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах, а «Бавария» потерпела первое поражение.
Добавим, что в следующем туре ЦСКА на совей площадке примет «Химки», а «Бавария» в этот же день сыграет дома с французским «Виллербанном».
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