ЦСКА дома обыграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 октября 2019 22:25Баскетбол

ЦСКА дома обыграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Баскетболисты ЦСКА победили «Баварию» в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 79:68 (22:18, 25:22, 13:10, 19:18).

В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. У немецкой команды 17 очков набрал Грегори Монро.

Отметим, что ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах, а «Бавария» потерпела первое поражение.

Добавим, что в следующем туре ЦСКА на совей площадке примет «Химки», а «Бавария» в этот же день сыграет дома с французским «Виллербанном».

Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Павлюченкова уступила Кужмовой во втором круге турнира в Линце Рублев проиграл Звереву в третьем круге в Шанхае Кудерметова вышла в четвертьфинал в Тяньцзине
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Рика Кихира: Волновалась, потому что на тренировках тройной аксель не получался
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Япония, отдай Трусову. Почему шоу-турниры проходят там, а не в России? В минувший уик-энд Александра Трусова и Алина Загитова блистали на коммерческом Japan Open в Сайтаме. Самое время организовать нечто подобное и в нашей стране. 09.10.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Как спасать Овечкина и его «Вашингтон»? «Вашингтон» проиграл и второй домашний матч нового сезона, на сей раз «Далласу» - 3:4. 09.10.2019 13:25 Хоккей Славин Виталий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
СКА проиграл «Спартаку». Похоже, у Кудашова появился «комплекс Знарка» СКА и «Спартак» выдали крутой матч. 07.10.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
Новости
22:38 Хоккей Джон Купер: Надеюсь, Пойнту разрешат играть, и он будет полностью готов к четвергу
22:25 Баскетбол ЦСКА дома обыграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги
22:15 Хоккей СКА в овертайме обыграл «Автомобилист», прервав серию из трех поражений
22:01 Футбол Никита Чернов: Не хотел все просиживать на пятой точке даже в такой команде, как ЦСКА
21:42 Хоккей Патрик Марло: Я очень рад, что вернулся в «Сан-Хосе»
21:36 Футбол Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
21:24 Футбол Сборная Белоруссии не смогла дома обыграть Эстонию в матче квалификации Евро-2020
21:19 Хоккей «Локомотив» на своем льду переиграл «Сочи»
20:55 Хоккей Величкин прокомментировал сообщение о своей отставке
20:44 Футбол Брэндон Козун: Первые два периода с «Адмиралом» играли вполне неплохо, потом что-то разладилось
20:27 Футбол Россия – Шотландия. Стартовые составы команд
20:23 Хоккей Кучеров получил «Тед Линдсей Эворд» (видео)
20:09 Хоккей Илья Воробьев: Сейчас сказал ребятам, что не надо бояться терять очки, а надо продолжать работать
19:54 Футбол Прокуратура требует приговорить Алонсо к 2,5 годам заключения
19:39 Хоккей «Адмирал» в овертайме переиграл «Металлург», одержав третью победу подряд
19:33 Футбол Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
19:20 Футбол СМИ: Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо»
19:04 Теннис Павлюченкова уступила Кужмовой во втором круге турнира в Линце
18:30 ММА Петр Ян - Мораесу: Давай выясним, кто самый опасный ударник в дивизионе
18:15 Футбол Валерий Кечинов: Именно Черчесов может исправить все то, что сейчас происходит со «Спартаком»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика