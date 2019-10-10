Димитрис Итудис: Думаю, что болельщикам понравилось, как ЦСКА боролся сегодня Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в домашнем матче Евролиги против «Баварии» (79:68).

- Мы были лучшей командой на площадке. Мне понравилось наше отношение к делу. Мы очень много поняли после предыдущих матчей, сегодня мы доминировали на обеих половинах площадки. У нас были четкие идеи, как атаковать. При этом не надо забывать, что «Бавария» - очень амбициозная команда, у которой есть талант и опыт. Мы сделали 16 подборов в нападении, а всего 40. Это хороший показатель.

Да, у нас были какие-то провалы, но у нас новая команда, и это естественно. Мы от игры к игре стараемся добавить в качестве игры, наращиваем скелет, который нам понадобится в дальнейшем. Думаю, что болельщикам понравилось, как ЦСКА боролся сегодня, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Добавим, что в следующем матче турнира ЦСКА на своей площадке примет «Химки».