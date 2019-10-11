Римас Куртинайтис: У «Химок» будут хорошие шансы, если поставим «Басконию» в позиционную игру «Химки» примут «Басконию» во втором туре Евролиги.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч с «Басконией» во втором туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Рад, что мы выиграли у такой команды, как «Маккаби», что не удалось сделать в прошлом сезоне, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Однако это только начало. Надеюсь, против «Басконии» мы покажем такую же энергию, желание и характер.

Если нам удастся поставить эту команду в позиционную игру, то будут хорошие шансы. Если нет, появятся проблемы».

Напомним, матч «Химки» – «Баскония» пройдет 11 октября на «Арене Мытищи». Начало игры – 20:00 (мск).

В первом туре «Химки» победили «Маккаби» (89:83), а «Баскония» нанесла поражение «Жальгирису» (70:58).