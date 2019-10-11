Энтони Гилл: Мы должны не уступить «Басконии» в «физике» «Химки» примут «Басконию» во втором туре Евролиги.

Форвард «Химок» Энтони Гилл высказался о «Басконии», с которым его команда сыграет во втором туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Баскония» – отличный клуб, – приводит слова 26-летнего американца официальный сайт клуба. – Это одна из команд Евролиги, которая играет в физический баскетбол, поэтому мы должны соответствовать этому уровню и не уступить им в «физике.

Если этого не сможем сделать, будет сложно, так как они всякий раз будут оказывать на нас давление и постараются переиграть нас физически».

Напомним, матч «Химки» – «Баскония» пройдет 11 октября на «Арене Мытищи». Начало игры – 20:00 (мск).

В первом туре «Химки» победили «Маккаби» (89:83), а «Баскония» нанесла поражение «Жальгирису» (70:58).