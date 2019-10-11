Жоан Пласа: Если будем думать только о Миротиче, ничего хорошего не выйдет «Зенит» примет «Барселону» в своем первом в истории домашнем матче в Евролиге.

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Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной», за которую сыграет форвард Никола Миротич.

«Мне очень приятно, что Никола когда-то начинал под моим руководством в «Реале» и теперь вырос в такого игрока, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Но, если мы будем думать только о нем, то ничего хорошего из этого не выйдет – поверьте, другие игроки «Барсы» просто забросают нас, мы даже не заметим. Нужно быть на 100% сфокусированными и готовыми к борьбе, причем к борьбе не только против Миротича».

Напомним, матч «Зенит» – «Барселона» пройдет 11 октября на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск). Этот матч станет первым домашним в истории «Зенита» в Евролиге.

В первом туре «Зенит» проиграл в гостях «Альбе» (65:85), а «Барселона» также в гостях победила «Анадолу Эфес» (74:64).