Антон Понкрашов: «Барселона» в Питере – когда такое было? - Советский спорт
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11 октября 2019 13:00БаскетболЛипкин Антон

Антон Понкрашов: «Барселона» в Питере – когда такое было?

«Зенит» примет «Барселону» в своем первом в истории домашнем матче в Евролиге.

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов рассказал об ожиданиях перед матчем с «Барселоной», который станет первым домашним в истории клуба в Евролиге.

«Барселона» в Питере – когда такое было? Будет нереальный баскетбол, и хочется верить, что мы соберем полный зал, – приводит слова 33-летнего игрока официальный сайт клуба. – Нам очень нужна будет поддержка.

Когда мы играли в Берлине, иногда было просто не слышно, как тренер рассказывает какие-то комбинации, потому что было очень шумно. Зал все время топал, хлопал, кричал. Давление трибун все-таки играет свою роль».

Напомним, матч второго тура регулярного чемпионата «Зенит» – «Барселона» пройдет 11 октября на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).

В первом туре «Зенит» проиграл в гостях «Альбе» (65:85), а «Барселона» также в гостях победила «Анадолу Эфес» (74:64).

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