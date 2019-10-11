«Химки» одержали вторую победу в Евролиге, переиграв на своей площадке «Басконию» Баскетболисты «Химок» обыграли «Басконию» в домашнем матче 2-го тура Евролиги со счетом 79:76 (27:17, 16:22, 19:16, 17:21).

Самым результативным игроком у подмосковной команды стал Алексей Швед, набравший 21 очко. В составе испанского клуба 18 очков на счету Торнике Шенгелии.

Добавим, что в следующем туре «Химки» на выезде сыграет против ЦСКА, а «Баскония» на своей площадке примет «Фенербахче».

«Химки» – «Баскония» – 79:76 (27:17, 16:22, 19:16, 17:21)

«Химки»: Швед (21 + 8 передач + 6 потерь), Тимма (18), Букер (14), Бертанс (2), Жеребко (2) – старт; Эванс (17), Зайцев (3), Гилл (2), Моня (0), Десятников (0)

«Баскония»: Шенгелия (18 + 10 подборов), Вильдоса (10), Эрик (9), Гарино (2), Шилдс (0) – старт; Хенри (16 + 5 перехватов), Фалль (9), Дженнинг (6), Полонара (4), Диоп (2)