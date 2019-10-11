«Зенит» проиграл «Барселоне», потерпев второе поражение на старте Евролиги Баскетболисты «Зенита» уступили «Барселоне» в домашнем матче 2-го тура Евролиги со счетом 63:87 (20:19, 20:24, 16:16, 7:28).

Самым результативным игроком в составе испанской команды стал Кайл Курич, набравший 24 очка. У клуба из Санкт-Петербурга 10 очков набрал Евгений Воронов.

Добавим, что в следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против «Олимпиакоса», а «Барселона» на своей площадке примет «Альбу».

«Зенит» – «Барселона» – 63:87 (20:19, 20:24, 16:16, 7:28)

«Зенит»: Воронов (10), Аброматис (9), Айверсон (9 + 8 подборов), Альбиси (6), Понитка (2) – старт; Томас (9), Трушкин (6), Ренфро (5), Холлинз (4), Понкрашов (3), Балашов (0)

«Барселона»: Миротич (17 + 10 подборов), Клавер (12), Дилэйни (5), Томич (4), Ханга (0) – старт; Курич (24), Дэвис (10 + 6 передач), Больмаро (5), Ориола (4), Абринес (3), Шмитс (3)