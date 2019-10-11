Жоан Пласа: «Зенит» сражался на протяжении трех четвертей, но в концовке провалился Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал поражение команды в домашнем матче 2-го тура Евролиги от «Барселоны» (63:87).

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– Соперник заслужил победу. Спасибо нашим болельщикам - сегодня на трибунах было почти 7 тысяч человек. Очень приятно. Мы сражались на протяжении трех четвертей, но в концовке провалились. Это вопрос психологического настроя, а не физических кондиций.

Проиграли подборы, у нас был плохой процент реализации трехочковых. Когда играешь против такого соперника, важна каждая мелочь. Нужно действовать умно, нельзя расслабляться - у них много игроков с хорошим броском. Я недоволен многими аспектами, – цитирует специалиста «РИА Новости».

Добавим, что в следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против «Олимпиакоса».